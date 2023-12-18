Ким Кардашьян подарили копию её собственного мозга

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская модель Ким Кардашьян похвасталась необычным подарком. Звезде вручили её собственный мозг.

Фото: Социальные сети Ким Кардашьян

Кардашьян показала, как выглядит её мозг. Модель рассказала, что делала МРТ в одной из американских клиник.

Медики сохранили данные Кардашьян и отлили 3D-модель мозга знаменитости из материала, похожего на драгоценный металл. Мозг звезде вручили в честь наступающего католического Рождества.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян обратилась к Джозефу Байдену в просьбой не допустить геноцида армян.