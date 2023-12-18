Американская модель Ким Кардашьян похвасталась необычным подарком. Звезде вручили её собственный мозг.
Кардашьян показала, как выглядит её мозг. Модель рассказала, что делала МРТ в одной из американских клиник.
Медики сохранили данные Кардашьян и отлили 3D-модель мозга знаменитости из материала, похожего на драгоценный металл. Мозг звезде вручили в честь наступающего католического Рождества.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян обратилась к Джозефу Байдену в просьбой не допустить геноцида армян.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.