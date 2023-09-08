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Ким Кардашьян обратилась к Байдену с призывом защитить армян от геноцида

0:34
Мир

Американская фотомодель армянского происхождения Ким Кардашьян призвала США встать на сторону Армении в армяно-азербайджанском конфликте.

Ким Кардашьян обратилась к Байдену с призывом защитить армян от геноцида
Фото: Социальные сети Ким Кардашьян

Кардашьян попросила главу США Джозефа Байдена не допустить новый геноцид армян и спасти её народ от агрессии Азербайджана.

Свой призыв звезда разместила в социальных сетях на фоне сообщений о том, что Армения и Азербайджан снова стягивают войска к границе.

Ранее сообщалось, что Армению зовут в Североатлантический альянс.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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