Американская фотомодель армянского происхождения Ким Кардашьян призвала США встать на сторону Армении в армяно-азербайджанском конфликте.
Кардашьян попросила главу США Джозефа Байдена не допустить новый геноцид армян и спасти её народ от агрессии Азербайджана.
Свой призыв звезда разместила в социальных сетях на фоне сообщений о том, что Армения и Азербайджан снова стягивают войска к границе.
Ранее сообщалось, что Армению зовут в Североатлантический альянс.
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