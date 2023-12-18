Алла Пугачёва в Израиле рассказала, что Галкин* любит выпить, зато не бабник

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эту неделю Алла Пугачёва и Максим Галкин* провели в Израиле, вернувшись из Кипра. На праздновании 70-летия Андрея Макаревича*, также в списке иностранных агентов, встретились и другие артисты, включая Семена Слепакова* и Лайму Вайкуле.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В теплой атмосфере вечера Галкин поднялся на сцену, сделав оригинальное предложение — "выпить перед выступлением".

После этого артист посмотрел на Пугачеву, которая сидела в середине первого ряда.

"Сейчас Алла волнуется — она знает, что я люблю выпить", — признался Максим. "Зато не бабник!" — воскликнула Примадонна.

Веселые моменты, шутки и заметки о возрасте наполнили вечер, а Галкин*, признанный иноагентом, радовал зрителей нестандартным юмором.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

*признан иностранный агентом