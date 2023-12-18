Эту неделю Алла Пугачёва и Максим Галкин* провели в Израиле, вернувшись из Кипра. На праздновании 70-летия Андрея Макаревича*, также в списке иностранных агентов, встретились и другие артисты, включая Семена Слепакова* и Лайму Вайкуле.
В теплой атмосфере вечера Галкин поднялся на сцену, сделав оригинальное предложение — "выпить перед выступлением".
После этого артист посмотрел на Пугачеву, которая сидела в середине первого ряда.
"Сейчас Алла волнуется — она знает, что я люблю выпить", — признался Максим.
"Зато не бабник!" — воскликнула Примадонна.
Веселые моменты, шутки и заметки о возрасте наполнили вечер, а Галкин*, признанный иноагентом, радовал зрителей нестандартным юмором.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
*признан иностранный агентом
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