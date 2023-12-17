Садальский рассказал, почему Пугачёва везде следует за Галкиным*

Актер Станислав Садальский объяснил причину постоянного сопровождения певицей Аллой Пугачёвой своего мужа Максима Галкина*.
"Любовь зла. Есть такая русская поговорка", — заявил артист.
Артист отметил, что в жизни Пугачевой не всегда везло с мужчинами, и поэтому Максим Галкин* представляется ей единственным мужчиной, которого она долго ждала.
"Алла Пугачева — раба любви. Она последовала за своим мужем", — подчеркнул Садальский.
Он также высказался относительно новостей о возможных финансовых трудностях у звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, предостерегая от слишком быстрого судейства.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.