Садальский рассказал, почему Пугачёва везде следует за Галкиным*

Актер Станислав Садальский объяснил причину постоянного сопровождения певицей Аллой Пугачёвой своего мужа Максима Галкина*.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Любовь зла. Есть такая русская поговорка", — заявил артист.

Артист отметил, что в жизни Пугачевой не всегда везло с мужчинами, и поэтому Максим Галкин* представляется ей единственным мужчиной, которого она долго ждала.

"Алла Пугачева — раба любви. Она последовала за своим мужем", — подчеркнул Садальский.

Он также высказался относительно новостей о возможных финансовых трудностях у звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, предостерегая от слишком быстрого судейства.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.