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Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем

2:12
Шоу-бизнес

Актёр Александр Устюгов, известный своей ролью в популярном сериале "Ментовские войны", оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры. В отличие от многих коллег, он не исчез с экранов, продолжая активно работать в киноиндустрии. Информацией о нынешней жизни Устюгова поделилось издание News. ru.

Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Фото: Официальное сообщество Александра Устюгова в соцсети "В Контакте"

Актёр начал свою карьеру в киноиндустрии в 2002 году, однако настоящих успехов он добился благодаря сериалу "Ментовские войны", где его персонаж, майор Роман Шилов, стал одним из самых популярных. Несмотря на критические замечания, они не помешали Устюгову вести активный образ жизни в профессиональной сфере.

В 2023 году актёр снялся в нескольких фильмах, в том числе стал главным героем в исторической картины Алексея Адрианова "Столыпин" и принял участие в создании фильма Виталия Ворьбёва "Банда Зиг Заг" о блокадном Ленинграде, где исполнил роль контрразведчика Феликса Свидерского. В этом же году Устюгов также сыграл в фильмах "Спасение капитана Максимова" и триллере "Бешенство", а также в комедии "До рассвета" и сериале "Южный ветер. На границе".

Устюгов не только актёр, но и музыкант. Вместе со своей группой "Экибастуз" он выступает на гастролях, имеющих постоянную аудиторию. Уже расписан концертный график коллектива на следующий год. Тем не менее летом 2022 года активисты патриотического движения "Внуки" требовали снять Устюгова с гастролей, обосновывая это его критикой спецоперации в социальных сетях.

Также стало известно, что здоровье звезды "Ментовских войн" ухудшилось за последнее время. Осенью Устюгов попал в больницу из-за проблем с сердцем и провел некоторое время в отделении интенсивной терапии. Впоследствии актёр переболел неизвестным вирусом, но благодаря своей стойкости смог восстановиться и вернуться к активной съёмке.

Александр Устюгов - биография, личная жизнь, жена, дети. Актер сериала Рикошет (2020)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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