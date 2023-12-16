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Друг Градского рассказал, что Александр считает: "Макаревич* присвоил труды коллег"

0:46
Шоу-бизнес

Журналист и писатель Евгений Додолев раскрыл отрывки из бесед с Александром Градским, не вошедшие в его книгу "Гранд российской музыки". В разговоре с Додолевым, Градский высказал мнение, что Андрей Макаревич* присвоил себе труд всей команды "Машины времени".

Друг Градского рассказал, что Александр считает: "Макаревич* присвоил труды коллег"
Фото: Википедия

Он подчеркнул, что Макаревич* перетянул одеяло на себя, присваивая всю творческую работу коллектива. Такие разногласия, по словам Градского, привели к трениям внутри группы.

Несмотря на это, Градский также признал, что Макаревич был феноменальной фигурой и лидером команды, выражая свою любовь к иронии и ёрничеству, характерным для отношений с друзьями.

*признан иностранным агентом

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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