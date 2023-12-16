Журналист и писатель Евгений Додолев раскрыл отрывки из бесед с Александром Градским, не вошедшие в его книгу "Гранд российской музыки". В разговоре с Додолевым, Градский высказал мнение, что Андрей Макаревич* присвоил себе труд всей команды "Машины времени".
Он подчеркнул, что Макаревич* перетянул одеяло на себя, присваивая всю творческую работу коллектива. Такие разногласия, по словам Градского, привели к трениям внутри группы.
Несмотря на это, Градский также признал, что Макаревич был феноменальной фигурой и лидером команды, выражая свою любовь к иронии и ёрничеству, характерным для отношений с друзьями.
*признан иностранным агентом
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.