На свой 70-летний юбилей Андрей Макаревич* устроил в Израиле масштабный концерт, собравший звездных коллег и эмигрантов из России.
Максим Галкин* появился в сопровождении Аллы Пугачевой, которая сидела в зале, а ее муж поднялся на сцену для трогательного монолога.
Семен Слепаков* также выступил со своим номером, получив аплодисменты от актера Анатолия Белого*, недавно внесенного в списки иноагентов.
Юбиляр, Андрей Макаревич, весело слушал поздравления, надев наряд Деда Мороза, хотя подарков не раздавал и вскоре сменил наряд.
*признан иностранным агентом
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.