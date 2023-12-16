Юбилей Андрея Макаревича* прошел в кругу иноагентов

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На свой 70-летний юбилей Андрей Макаревич* устроил в Израиле масштабный концерт, собравший звездных коллег и эмигрантов из России.

Фото: Википедия

Максим Галкин* появился в сопровождении Аллы Пугачевой, которая сидела в зале, а ее муж поднялся на сцену для трогательного монолога.

Семен Слепаков* также выступил со своим номером, получив аплодисменты от актера Анатолия Белого*, недавно внесенного в списки иноагентов.

Юбиляр, Андрей Макаревич, весело слушал поздравления, надев наряд Деда Мороза, хотя подарков не раздавал и вскоре сменил наряд.

*признан иностранным агентом