Певица Светлана Лобода: Алла Пугачёва не говорит открыто об СВО, поскольку за неё это делает её муж

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светлана Лобода изначально исполняла песни на украинском языке, но недавно решила расширить свой репертуар и начала петь на русском. По отношению к СВО певица занимает уважительную позицию, как и множество её коллег.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Лобода с гордостью упоминает о своих дружеских отношениях с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным*. Она высоко ценит их решение оставить Россию, считая его смелым поступком, на который не решаются все. В настоящее время она не поддерживает общение с Пугачёвой, но общается с Галкиным*. По словам Лободы, нет ничего удивительного в том, что Примадонна редко высказывается по поводу актуальных событий. Всё, что говорит Галкин*, в точности отражает мысли самой артистки.

Лобода считает, что отъезд Примадонны из РФ говорит о многом, призналась украинская певица в интервью ВВС.

"То, что говорит Максим, — это всё, что думает Пугачёва! Они говорят друг за друга всегда. В их семье говорит Максим. И Алле Борисовне так досталось за это уже! Вы просто не знаете подноготную", — поделилась Лобода.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ