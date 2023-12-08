Хирург Байрамукова: певица Алла Пугачёва плохо выглядит из-за наркоза

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонников сильно беспокоит внешний вид Аллы Пугачёвой и её состояние здоровья в последнее время. Примадонна сильно похудела и выглядит не лучшим образом. Журналисты выяснили причину. Сама артистка подлила масла в огонь, заявив, что полагается на волю Вселенной.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Однако медсестра, присутствовавшая на операции по подтяжке лица, рассказала, что у певицы возникли осложнения после хирургического вмешательства. Ткани плохо заживали, сообщает MK. RU.

Вопреки этому, хирург Мадина Байрамукова отметила, что состояние Пугачёвой негативно повлиял общий наркоз. Врач отметила, что при каждом хирургическом вмешательстве возникают изменения в кровообращении. Внешний вид артистки оставляет желать лучшего. Её черты лица сильно деформированы. Это произошло в результате подтяжек.

"Алла Борисовна выглядит сейчас действительно неважно. Видимо, из-за этого она стала огораживаться от публики", — отметила врач.