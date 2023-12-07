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Гитарист Пугачёвой раскрыл известный только близким талант певицы

1:23
Шоу-бизнес

Гитарист Александр Левшин сообщил в интервью aif. ru, что у певицы Аллы Пугачёвой отлично получается рисовать.

Гитарист Пугачёвой раскрыл известный только близким талант певицы
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Поклонники, наверняка, помнят, как выглядели ее альбомы. Вот, например, обложку альбома "Гулливер" Алла нарисовала сама. У нее было еще много других отличных рисунков и картин", — подчеркнул музыкант.

Левшин признался, что исполнительница не стремилась акцентировать внимание на своем художественном таланте. Он также отметил, что работы Пугачевой заслуживают отдельной выставки.

Гитарист сотрудничал с Пугачевой в течение 30 лет, начиная с 1980 года. Недавно он рассказал, что здоровье команды исполнительницы пострадало после выступления в зоне аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам музыканта, участники коллектива не осознавали масштабов радиации во время катастрофы. Левшин признал, что в те дни им пришлось столкнуться с многими ужасными событиями.

"Например, мы приехали в Припять. Город оказался пустым. Открытые окна, белье на улицах, а никого вокруг… Как будто сцена из триллера. И самое трагичное: многие, кто был на том концерте, не вернулись домой", — поделился 70-летний музыкант.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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