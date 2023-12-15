В интервью ВВС певица Светлана Лобода высказала поддержку Алле Пугачёвой, отметив, что не следует осуждать Примадонну за её молчание, так как она уже пережила множество трудностей.
Лобода подчеркнула безмерное уважение к семье Пугачёвой, считая их эмиграцию "огромным поступком".
Певица подчеркнула воспитанность, интеллигентность и величие артистов, добавив, что публичное высказывание позиции по СВО делает её супруг.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".