Светлана Лобода объяснила, почему Пугачёва не высказывается об СВО

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью ВВС певица Светлана Лобода высказала поддержку Алле Пугачёвой, отметив, что не следует осуждать Примадонну за её молчание, так как она уже пережила множество трудностей.

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Лобода подчеркнула безмерное уважение к семье Пугачёвой, считая их эмиграцию "огромным поступком".

Певица подчеркнула воспитанность, интеллигентность и величие артистов, добавив, что публичное высказывание позиции по СВО делает её супруг.