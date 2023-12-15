Аллу Пугачёву, вернувшуюся в Россию 2 ноября на краткосрочное время, отправили на допрос к пограничникам, уточняя цели визита и детали.
По данным Mash, в ходе таможенного контроля в Псковской области знаменитую певицу пригласили на конфиденциальную беседу. Пугачёва, проявив вежливость, но испытывая нервозность, делилась впечатлениями от жизни за границей, рассказывала о семье и детях.
Для успокоения передала пограничникам несколько своих автографированных портретов. На следующий день артистка посетила свой замок в деревне Грязь, где занималась вопросами недвижимости и записала три трека, посвященных любви к мужу, семье и жизни в целом. 5 ноября Пугачёва покинула Россию.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".