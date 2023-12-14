"Важно этого захотеть": Ксения Собчак рассказала, как осуществить все желания

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак появилась на презентации волшебного шоу в ресторане в Хамовниках. На этот раз она пришла без своего партнера Константина Богомолова, что не удивительно, учитывая, что вечеринка была организована подругой-блогером Марго Овсянниковой в формате девичника.

Фото: "Kseniya Sobchak (cropped, 2018-03-19) (cropped)" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Ксения проявила приветливость и даже согласилась на небольшое интервью с журналистами, что было нехарактерно для неё в последнее время.

Тематика вечера касалась волшебства, и, учитывая близость новогодней ночи, журналисты "Московского Комсомольца" решили узнать, как по мнению Собчак, можно сделать чудеса и осуществить желания.

"Главные чудеса мы можем сделать сами, важно этого захотеть", — подытожила Собчак.

Также журналисты поинтересовались планами на следующий год, на что Ксения ответила, что, по крайней мере, намерена похудеть. Позже к ней подошла подруга Марго, и Собчак ушла в VIP-зону, где, вместе со своей помощницей, заняла специально отведенный стол. На предложение поесть она ответила отрицательно.

Ранее сообщалось, Ксения Собчак заявила, что у Аллы Пугачёвой остался последний шанс извиниться перед россиянами.