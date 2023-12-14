Ксения Собчак появилась на презентации волшебного шоу в ресторане в Хамовниках. На этот раз она пришла без своего партнера Константина Богомолова, что не удивительно, учитывая, что вечеринка была организована подругой-блогером Марго Овсянниковой в формате девичника.
Ксения проявила приветливость и даже согласилась на небольшое интервью с журналистами, что было нехарактерно для неё в последнее время.
Тематика вечера касалась волшебства, и, учитывая близость новогодней ночи, журналисты "Московского Комсомольца" решили узнать, как по мнению Собчак, можно сделать чудеса и осуществить желания.
"Главные чудеса мы можем сделать сами, важно этого захотеть", — подытожила Собчак.
Также журналисты поинтересовались планами на следующий год, на что Ксения ответила, что, по крайней мере, намерена похудеть. Позже к ней подошла подруга Марго, и Собчак ушла в VIP-зону, где, вместе со своей помощницей, заняла специально отведенный стол. На предложение поесть она ответила отрицательно.
Ранее сообщалось, Ксения Собчак заявила, что у Аллы Пугачёвой остался последний шанс извиниться перед россиянами.
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