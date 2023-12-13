Ксения Собчак заявила, что у Аллы Пугачёвой остался последний шанс извиниться перед россиянами

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская журналистка Ксения Собчак выразила свою поддержку петиции, обращенной к знаменитой певице Алле Пугачевой с просьбой прервать молчание и поделиться своим мнением с поклонниками. Недавно ее поклонники создали петицию на платформе change. org, где призывают артистку записать новогоднее обращение и опубликовать его в социальных сетях. По информации News. ru, более 1600 человек уже выразили свою поддержку данной инициативе.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Ксения Собчак выразила свою поддержку этой инициативе, напоминая, что Алла Борисовна ранее поздравляла россиян. В 1994 году она обращалась к нации в преддверии Нового года, выражая свои чувства и пожелания о качественных продуктах.

"Если она решит записать обращение, мы будем рады его услышать. Последний шанс перед россиянами", — отметила телеведущая.

Многие граждане России до сих пор испытывают разочарование по поводу высказываний певицы о "холопах и рабах", а также ее ухода из Родины. Поэтому новогоднее обращение Примадонны может стать для нее последним шансом получить прощение, сообщает "smolnarod.ru."