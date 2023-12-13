Певицу Леди Гагу заподозрили в пластике лица

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Недавно певица и актриса Леди Гага появилась на мероприятии с видимо измененным лицом — ее поклонники утверждают, что это следствие пластической операции.

Фото: Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Super.ru пишет, что на премьере фильма "Маэстро" в компании актера Брэдли Купера с дочерью от модели Ирины Шейк Леди Гага привлекла к себе внимание. Причина в том, что губы звезды стали значительно пухлее, а лицо общим образом изменилось. Глаза и брови теперь более подтянуты, при этом одна сторона лица выглядит заметно иначе, чем другая. Кстати, вскоре назад подобную асимметрию также заметили у супермодели Адрианы Лимы.

"Гага все равно выглядела бы отлично без подтяжки глаз и всего этого наполнителя на лице", "Гага выглядит ужасно, особенно учитывая, что она продолжает призывать людей принимать себя такими, какие они есть" — высказались читатели Daily Mail, увидевшие фотографии артистки.

Женский Форум #38 | Олеся Иванченко