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Айгуль из "Слово пацана" рассказала об интимной сцене в сериале 

Шоу-бизнес

Звезда серила "Слово пацана" 14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд Анна призналась, что её первый поцелуй случился во время съёмок.

Айгуль из "Слово пацана" рассказала об интимной сцене в сериале 
Фото: ВК-аккаунт Анны Пересильд

Анна, которая сыграла Айгуль в фильме "Слово пацана", подверглась критики в социальных сетях. Девушку упрекнули за интимную сцену с актёром, который старше её на десять лет.

"С поцелуем был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй", — рассказала юная актриса.

Анна поблагодарила своего парнёра по съёмке Рузиля Минекаева за поддержку. Она отметила, что он относился к ней как к сестрёнке.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд не смогла сдержать слёз, глядя на сцену изнасилования девушки в сериале "Слово пацана", которую сыграла её дочь Анна.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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