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Актриса Юлия Пересильд расплакалась над сценой изнасилования дочери Анны в сериале "Слово пацана"

1:09
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Пересильд Анна рассказала, что она вместе со своей известной мамой посмотрела несколько эпизодов популярного российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". По словам девушки, мать не смогла сдержать слёзы. Аня поделилась этой информацией со своими подписчиками в социальных сетях.

Актриса Юлия Пересильд расплакалась над сценой изнасилования дочери Анны в сериале "Слово пацана"
Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Аня Пересильд исполнила одну из ролей в недавно вышедшем проекте "Слово пацана. Кровь на асфальте", где она сыграла персонажа по имени Айгуль. Юная актриса сообщила, что смотрела пятую серию с мамой. Девушка впервые увидела, как она плакала в голос. Это произошло не только во время сцены насилия, но и других.

"Я, честно говоря, даже испугалась. Тоже сильно плакала, — рассказала Аня Пересильд во время прямого эфира в своём блоге.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что сериал "Слово пацана" не оказывает отрицательного влияния на воспитание детей и подростков.

Слово пацана. Кровь на асфальте | Трейлер |
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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