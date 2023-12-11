Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын известного российского артиста Александра Градского Даниил Градский прокомментировал информацию о том, что квартира его отца была вскрыта, и из нее похищены ценные предметы. Вдова народного артиста Марина Коташенко сообщила, что соседи позвонили ей, делясь деталями произошедшего. Женщина срочно вызвала полицию, но официального подтверждения инцидента так и не поступило.

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Он признался, что недавно посетил квартиру своего отца и забрал вещи, включая музыкальные диски, которые ему достались по наследству. Даниил выразил удивление по поводу появившихся фейковых новостей и подчеркнул, что ситуация не имеет отношения к краже, как было первоначально предположено.

Ранее также была рассказана информация о том, почему на могиле Александра Градского еще не установлен памятник.