Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые назвали главную угрозу человечества к 2050 году
Косметолог Кольгуненко назвала пять типов старения лица
Правительство РФ заявило, что в 2024 году водителей будут меньше штрафовать
Водителям рассказали, как они портят коробку-автомат при проверке масла
Украинский обозреватель Ларин: Киев бросает на гибель боевиков "волну за волной" через Днепр
Трихолог Курская назвала причины появления прыщей на голове
Где будет харчеваться самопровозглашённая интеллигенция на Новый Год
МИД: трибунал для украинского режима обнародует преступления Зеленского, Ермака и Резникова
В ГИБДД объяснили, где должны лежать огнетушитель и аптечка в автомобиле

Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца

0:55
Шоу-бизнес

Сын известного российского артиста Александра Градского Даниил Градский прокомментировал информацию о том, что квартира его отца была вскрыта, и из нее похищены ценные предметы. Вдова народного артиста Марина Коташенко сообщила, что соседи позвонили ей, делясь деталями произошедшего. Женщина срочно вызвала полицию, но официального подтверждения инцидента так и не поступило.

Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Фото: wikipedia.org by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0

Он признался, что недавно посетил квартиру своего отца и забрал вещи, включая музыкальные диски, которые ему достались по наследству. Даниил выразил удивление по поводу появившихся фейковых новостей и подчеркнул, что ситуация не имеет отношения к краже, как было первоначально предположено.

Ранее также была рассказана информация о том, почему на могиле Александра Градского еще не установлен памятник.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Украина - в составе России: Путин услышал бойцов ВС РФ

У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.

"У Украины нет будущего": Путин определился с главной целью СВО
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Филипп Киркоров об отдыхе, семье и новом шоу: взгляд в будущее поп-короля
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Иван Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
Сплошная, пригорок: тысячи аварий из-за неправильного давления в шинах
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
Последние материалы
Украинский обозреватель Ларин: Киев бросает на гибель боевиков "волну за волной" через Днепр
Трихолог Курская назвала причины появления прыщей на голове
Где будет харчеваться самопровозглашённая интеллигенция на Новый Год
МИД: трибунал для украинского режима обнародует преступления Зеленского, Ермака и Резникова
В ГИБДД объяснили, где должны лежать огнетушитель и аптечка в автомобиле
В ГИБДД придумали, как сократить штрафы по фотовидеофиксации
Исследование ВОЗ показало опасность переработок: 750 тысяч человек в год
Популярные ароматы женских духов, которые ненавидят мужчины
Полковник СБУ Костенко: ВСУ "и рядом не стоят" со стратегическим вооружением России
В Киеве прозвучала серия мощных взрывов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников