Станислав Садальский уверен, что Сергею Пенкину правильно присвоили звание заслуженного артиста России.
Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" обрадовала новость о награждении Сергея Пенкина.
"Вот это радость, поздравляю действительно уникального певца и фантастического артиста!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что шансонье Александр Вертинский объяснял, что у него нет никаких званий, кроме мирового имени.
"У Серёжи имя есть, теперь ещё и звание", — отметил актёр.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.