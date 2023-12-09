Садальский поздравил Сергея Пенкина с присвоением звания заслуженного артиста

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Станислав Садальский уверен, что Сергею Пенкину правильно присвоили звание заслуженного артиста России.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Пенкина by Антон Чернов

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" обрадовала новость о награждении Сергея Пенкина.

"Вот это радость, поздравляю действительно уникального певца и фантастического артиста!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что шансонье Александр Вертинский объяснял, что у него нет никаких званий, кроме мирового имени.

"У Серёжи имя есть, теперь ещё и звание", — отметил актёр.