Анастасия Волочкова разделась перед женихом своей дочери

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова поделилась радостью из-за визита дочери Ариадны и ее жениха в ее особняке.

Фото: Социальные сети Анастасии Волочковой

Несмотря на то, что дочь и мать жили отдельно с 13 лет, у них сохраняются доверительные отношения.

Волочкова описала встречу с дочерью и ее будущим мужем, пригласив их в баню, где они провели время весело и близко.

Артистка выразила восхищение дочерью, отметив ее таланты, человечность и доброту.