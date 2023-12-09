Балерина Анастасия Волочкова поделилась радостью из-за визита дочери Ариадны и ее жениха в ее особняке.
Несмотря на то, что дочь и мать жили отдельно с 13 лет, у них сохраняются доверительные отношения.
Волочкова описала встречу с дочерью и ее будущим мужем, пригласив их в баню, где они провели время весело и близко.
Артистка выразила восхищение дочерью, отметив ее таланты, человечность и доброту.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.