Вдова Градского объяснила отсутствие памятника на могиле

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Коташенко, вдова народного артиста РФ Александра Градского, раскрыла, почему на его могиле до сих пор отсутствует памятник, даже спустя два года после его смерти.

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Как она объяснила в интервью KP. RU, причиной является конфликт с старшими детьми артиста из-за наследства. Бесконечные судебные разбирательства препятствуют решению вопроса, и обе стороны спора лишаются времени и средств для заботы о памятнике.

Конфликт касается распределения состояния Градского, оцениваемого в миллиард рублей, что вызывает недовольство старших детей и экс-супруги.

Вдова предложила участвовать в выборе проекта памятника родственникам Градского, называя его установку "делом чести" и данью памяти.