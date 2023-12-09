Марина Коташенко, вдова народного артиста РФ Александра Градского, раскрыла, почему на его могиле до сих пор отсутствует памятник, даже спустя два года после его смерти.
Как она объяснила в интервью KP. RU, причиной является конфликт с старшими детьми артиста из-за наследства. Бесконечные судебные разбирательства препятствуют решению вопроса, и обе стороны спора лишаются времени и средств для заботы о памятнике.
Конфликт касается распределения состояния Градского, оцениваемого в миллиард рублей, что вызывает недовольство старших детей и экс-супруги.
Вдова предложила участвовать в выборе проекта памятника родственникам Градского, называя его установку "делом чести" и данью памяти.
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