Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ в ужасе: ВС РФ наращивает превосходство в беспилотниках над Украиной
В Россию вернулся самый дешевый кроссовер Skoda
Звезда "Истории любви" Райан О'Нил скончался в возрасте 82 лет
Анастасия Волочкова разделась перед женихом своей дочери
Врач Лазута: снижение либидо у молодежи возможно из-за опущения органов таза
Врачи сказали, есть ли необходимость приема витамина D зимой
Турецкая актриса Ханде Эрчел, известная ролью в "Постучись в мою дверь", мечтает о роли Анны Карениной
Бортпроводник, который хотел украсть весь алкоголь с самолёта, был задержан
Итоги туристического сезона: куда россияне стремятся на Новый год в Европе

Вдова Градского объяснила отсутствие памятника на могиле

0:48
Шоу-бизнес

Марина Коташенко, вдова народного артиста РФ Александра Градского, раскрыла, почему на его могиле до сих пор отсутствует памятник, даже спустя два года после его смерти.

Вдова Градского объяснила отсутствие памятника на могиле
Фото: wikipedia.org by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0

Как она объяснила в интервью KP. RU, причиной является конфликт с старшими детьми артиста из-за наследства. Бесконечные судебные разбирательства препятствуют решению вопроса, и обе стороны спора лишаются времени и средств для заботы о памятнике.

Конфликт касается распределения состояния Градского, оцениваемого в миллиард рублей, что вызывает недовольство старших детей и экс-супруги.

Вдова предложила участвовать в выборе проекта памятника родственникам Градского, называя его установку "делом чести" и данью памяти.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
В Китае рассказали о необычной реакции России на резкое сокращение поставок газа в Европу

Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.

NetEase: поведение России после газового кризиса с ЕС стало сюрпризом для Запада
Украинские каналы сообщили о ракетном ударе по Киеву со стороны ВС РФ
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
Зима началась для Украины мощным ракетным ударом стратегической авиации РФ
Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Президент Финляндии рассказал, как его шокировала оценка, данная Путиным Западу
В Китае рассказали, как Макрон поплатился за пренебрежение к России
Финансирующая ВСУ Лобода хочет заработать на россиянах — продюсер Рудченко
Финансирующая ВСУ Лобода хочет заработать на россиянах — продюсер Рудченко
Последние материалы
В Россию вернулся самый дешевый кроссовер Skoda
Звезда "Истории любви" Райан О'Нил скончался в возрасте 82 лет
Анастасия Волочкова разделась перед женихом своей дочери
Врач Лазута: снижение либидо у молодежи возможно из-за опущения органов таза
Вдова Градского объяснила отсутствие памятника на могиле
Врачи сказали, есть ли необходимость приема витамина D зимой
Турецкая актриса Ханде Эрчел, известная ролью в "Постучись в мою дверь", мечтает о роли Анны Карениной
Бортпроводник, который хотел украсть весь алкоголь с самолёта, был задержан
Итоги туристического сезона: куда россияне стремятся на Новый год в Европе
Сияющий смузи: секретный рецепт для молодости кожи утёк в прессу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников