"Все мои бывшие не могут жить без меня": Ольга Бузова заявила о страданиях бывших по ней

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала в интервью Voice, что все её бывшие партнеры до сих пор испытывают страдания из-за неё, что приносит ей удовлетворение.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Певица подчеркнула, что все бывшие поняли, что без неё им жить невозможно, и назвала это событием года.

"Все мои бывшие поняли, что без меня они жить не могут. Это тоже, безусловно, событие года", — подчеркнула Бузова.

Этот год также принес совместные проекты с бывшим возлюбленным, блогером и рэпером Давой, после чего он подписался на неё в соцсетях и посетил её концерт, вызвав разговоры о возможном воссоединении.