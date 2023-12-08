Ольга Бузова рассказала в интервью Voice, что все её бывшие партнеры до сих пор испытывают страдания из-за неё, что приносит ей удовлетворение.
Певица подчеркнула, что все бывшие поняли, что без неё им жить невозможно, и назвала это событием года.
"Все мои бывшие поняли, что без меня они жить не могут. Это тоже, безусловно, событие года", — подчеркнула Бузова.
Этот год также принес совместные проекты с бывшим возлюбленным, блогером и рэпером Давой, после чего он подписался на неё в соцсетях и посетил её концерт, вызвав разговоры о возможном воссоединении.
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