Пугачёва в беде: пластические операции в Израиле оставили след на самочувствии

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После переезда из России в Израиль Алла Пугачёва столкнулась с ухудшением своего здоровья, вызванным последствиями пластических операций по подтяжке лица.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Блогерша Диана Live рассказала, что медсестра из израильской больницы сообщила ей о сложностях в работе с артисткой из-за ее возраста и тонких тканей лица, что замедляет процесс заживления.

Пугачева, по словам медицинской работницы, регулярно обращалась в больницу, жалуясь на плохое самочувствие после операций.

Вместе с Максимом Галкиным* семья Пугачевой переехала в Израиль весной 2022 года и после вооруженного конфликта в стране перебралась на Кипр.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.