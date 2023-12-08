Пугачёва в беде: пластические операции в Израиле оставили след на самочувствии

После переезда из России в Израиль Алла Пугачёва столкнулась с ухудшением своего здоровья, вызванным последствиями пластических операций по подтяжке лица.
Блогерша Диана Live рассказала, что медсестра из израильской больницы сообщила ей о сложностях в работе с артисткой из-за ее возраста и тонких тканей лица, что замедляет процесс заживления.
Пугачева, по словам медицинской работницы, регулярно обращалась в больницу, жалуясь на плохое самочувствие после операций.
Вместе с Максимом Галкиным* семья Пугачевой переехала в Израиль весной 2022 года и после вооруженного конфликта в стране перебралась на Кипр.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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