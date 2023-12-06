Продюсер Андрей Разин пожаловался в прокуратуру на вдову Юрия Шатунова из-за песен в фильме "Слово пацана"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и певец Андрей Разин вновь в центре скандала. После того, как он высказал угрозы в отношении российских артистов, потребовал подать в суд на вдову Юрия Шатунова из-за популярного сериала "Слово пацана".

Фото: prt scr youtube.com/Кубань 24

По словам Разина, создатели фильма и Светлана Шатунова совершили уголовное преступление, используя песни группы "Ласковый май" в фильме без его разрешения. Он написал обращение прокурору Москвы, требуя выплатить ему сумму в 15 миллионов рублей, сообщает The Voice.

Находящийся сейчас в США Разин отметил, что сериал ему понравился, но заверил, что российские зрители никогда его не увидят, и он приложит все усилия для этого.

Сообщается, что ни создатели фильма, ни Светлана Шатунова пока не официально прокомментировали сложившуюся ситуацию.