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Продюсер Андрей Разин пожаловался в прокуратуру на вдову Юрия Шатунова из-за песен в фильме "Слово пацана"

0:55
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и певец Андрей Разин вновь в центре скандала. После того, как он высказал угрозы в отношении российских артистов, потребовал подать в суд на вдову Юрия Шатунова из-за популярного сериала "Слово пацана".

Продюсер Андрей Разин пожаловался в прокуратуру на вдову Юрия Шатунова из-за песен в фильме "Слово пацана"
Фото: prt scr youtube.com/Кубань 24

По словам Разина, создатели фильма и Светлана Шатунова совершили уголовное преступление, используя песни группы "Ласковый май" в фильме без его разрешения. Он написал обращение прокурору Москвы, требуя выплатить ему сумму в 15 миллионов рублей, сообщает The Voice.

Находящийся сейчас в США Разин отметил, что сериал ему понравился, но заверил, что российские зрители никогда его не увидят, и он приложит все усилия для этого.

Сообщается, что ни создатели фильма, ни Светлана Шатунова пока не официально прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Слово пацана. Трейлер
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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