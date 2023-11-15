Лолита назвала Разина "мразиным" и "альфонсом, который жил за счет Шатунова"

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

СМИ едва успели осветить высказывания Андрея Разина, направленные в адрес участников трибьют-концерта в честь Юрия Шатунова "Здесь был Юра", как Лолита Милявская снова стала объектом внимания, высказываясь о продюсере.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В разговоре с Аллой Шишкиной она призналась, что российский шоу-бизнес совсем не является дружелюбным местом, сравнив его с миром спорта, где амбиции зачастую приводят к внутренним конфликтам и борьбе за место в команде.

"Это дерьмо не из шоу-бизнеса. Он — мошенник, дешевка и альфонс, который жил за счет Юры Шатунова", — начала Лолита.

Милявская высказала мнение, что Разин не является представителем шоу-бизнеса. В ответ на уточняющий вопрос о нем, она преобразила его фамилию таким образом, чтобы придать ей негативный оттенок, сообщает vk-smi.ru.

"Мразин? Он не имеет отношения к шоу-бизнесу, это мошенник. Ушел, и, к счастью, этот факт", — продолжила певица.

Завершая беседу, Милявская посоветовала Разину остаться в США и не возвращаться в Россию. Артистка, которая недавно дала намеки о своей личной жизни, подчеркнула, что она никогда не простит Разину.

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Лолита - На Титанике