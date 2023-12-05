Павел Прилучный снова с детьми, вернувшимися из Латвии

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Павел Прилучный пригласил своих детей, Тимофея и Мию, познакомиться с миром своей творческой профессии.

Фото: личный аккаунт инстаграм Павла Прилучного

Проведя время на съемочной площадке и в студии звукозаписи, Прилучный уделяет внимание воспитанию детей, вдохновляя их на новые впечатления и знания.

Фотографии и видео этого дня вызвали положительные отклики от поклонников, которые выразили свое уважение и восторг по поводу преданности и заботы актера о своих детях.

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