Актер Павел Прилучный пригласил своих детей, Тимофея и Мию, познакомиться с миром своей творческой профессии.
Проведя время на съемочной площадке и в студии звукозаписи, Прилучный уделяет внимание воспитанию детей, вдохновляя их на новые впечатления и знания.
Фотографии и видео этого дня вызвали положительные отклики от поклонников, которые выразили свое уважение и восторг по поводу преданности и заботы актера о своих детях.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.