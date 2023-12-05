Юморист Александр Ревва после своего возвращения в Россию из Европы долго не появлялся на публике. Недавно его можно было заметить на съёмках проекта "Песня года-2023". Однако журналисты оказались недовольны его поведением и остались в недоумении.
Как сообщает "КП", Ревва не захотел давать интервью и позволить себя сфотографировать, объясняя свой отказ тем, что он испытывает страх. За кулисами "Песни года" резидента Comedy Club попросили сфотографироваться.
"Я боюсь", — выкрикнул он, выпучив глаза, и сбежал.
Журналисты считают, что артист предпочитает остаться в тени, не комментируя происходящее и не делясь тем, как он провёл свое время, находясь несколько месяцев в Европе. Видимо, наступил период, когда Артур Пирожков (такой псевдоним у Реввы) решил ненадолго уйти из публичного пространства.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.