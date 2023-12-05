Артист Александр Ревва отказался фотографироваться на съёмках "Песни года-2023"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Александр Ревва после своего возвращения в Россию из Европы долго не появлялся на публике. Недавно его можно было заметить на съёмках проекта "Песня года-2023". Однако журналисты оказались недовольны его поведением и остались в недоумении.

Фото: "File:Aleksandr Revva in Kaliningrad 2017-08-14 (03).jpg" by Alexandr Podgorchuk/Klops.ru is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как сообщает "КП", Ревва не захотел давать интервью и позволить себя сфотографировать, объясняя свой отказ тем, что он испытывает страх. За кулисами "Песни года" резидента Comedy Club попросили сфотографироваться.

"Я боюсь", — выкрикнул он, выпучив глаза, и сбежал.

Журналисты считают, что артист предпочитает остаться в тени, не комментируя происходящее и не делясь тем, как он провёл свое время, находясь несколько месяцев в Европе. Видимо, наступил период, когда Артур Пирожков (такой псевдоним у Реввы) решил ненадолго уйти из публичного пространства.

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