Вернувшийся в Россию Александр Ревва выступил в Москве: держался обособленно

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный российский юморист Александр Ревва, в последние месяцы проживает в России. Вчера артист привлек внимание на мероприятии "Песня года" в Москве, где вышел на сцену дважды: с сольным номером и в рамках общей песни.

Фото: Openverse by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Корреспондент "Московского Комсомольца" заметил, что артист держался от других звезд немного обособленно.

Ведущий Сергей Лазарев представил Ревву, однако его напарница Лера Кудрявцева, почему-то, не появилась на сцене в момент объявления юмориста. После этого Ревва выступил в окружении полуобнаженных красоток, получив овации от зрителей.

"Любовь спасёт этот мир", — заявил юморист в конце выступления.

За кулисами поклонники тут же атаковали артиста с просьбой сфотографироваться, и Ревва не отказал ни одному из них.

Ранее сообщалось, что вернувшаяся в Россию Орбакайте чуть не упала на концерте в Москве.

GAZLIVE АЛЕКСАНДР РЕВВА"