Популярный российский юморист Александр Ревва, в последние месяцы проживает в России. Вчера артист привлек внимание на мероприятии "Песня года" в Москве, где вышел на сцену дважды: с сольным номером и в рамках общей песни.
Корреспондент "Московского Комсомольца" заметил, что артист держался от других звезд немного обособленно.
Ведущий Сергей Лазарев представил Ревву, однако его напарница Лера Кудрявцева, почему-то, не появилась на сцене в момент объявления юмориста. После этого Ревва выступил в окружении полуобнаженных красоток, получив овации от зрителей.
"Любовь спасёт этот мир", — заявил юморист в конце выступления.
За кулисами поклонники тут же атаковали артиста с просьбой сфотографироваться, и Ревва не отказал ни одному из них.
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