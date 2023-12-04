Фокусники "распилили" SHAMAN на концерте в Санкт-Петербурге

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На XI церемонии вручения Народной Премии "Звезды Дорожного радио" артист SHAMAN (Ярослав Дронов) был распилен циркулярной пилой прямо на сцене Ледового Дворца перед глазами у зрителей.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Этот фокус исполнили известные фокусники Братья Сафроновы. Они выбрали SHAMAN в качестве своей "жертвы", затем Ярослав, прикованный к ящику наручниками, оказался внутри. Несмотря на его попытки освободиться, циркулярная пила начала свою работу.

Однако, к удивлению всех, когда фокусники открыли ящик, артиста не оказалось внутри. Под громкие овации SHAMAN появился в зрительном зале, целый и невредимый, продолжая свое выступление с песней "Я русский". После выступления Ярослав получил первую в своей карьере звезду "Дорожного радио".

Ранее сообщалось, что SHAMAN и его музыканты рассказали о процессе подготовки к концертам.

SHAMAN - Интервью Татьяне Навке (шоу «Команда»)