SHAMAN и его музыканты рассказали о процессе подготовки к концертам

2:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец SHAMAN недавно попал в число самых патриотичных исполнителей по результатам опроса ВЦИОМ. Однако его отношения с коллегами, такими как Олег Газманов и Николай Расторгуев остаются напряженными. Владелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселёв утверждает, что музыканты отказываются выступать с Ярославом Дроновым на одной сцене из-за его неискренности.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Несмотря на это, SHAMAN продолжает активно выступать по всей стране. Сам певец активно вовлечен в создание образа своего коллектива, занимаясь не только музыкальными аспектами, но и созданием причесок и выбором сценической одежды для всех участников. Ярослав Дронов подчеркивает важность коллективного творчества и утверждает, что учитывает пожелания музыкантов, стремясь к совместному результату.

"Я обычно спрашиваю — прикольно или нет? Если говорят, что нет, тогда всё меняем", — рассказал Ярослав.

Один из барабанщиков Константин Солдатов высоко оценил работу с Ярославом, подчеркивая яркий голос и музыкальное разнообразие в его творчестве. Другие музыканты также выражают доверие и уважение к Дронову, отмечая его активное участие в создании образа каждого члена группы.

"Если же Ярославу какие-то мои партии не нравятся, он мне говорит, что поправить, и я выполняю", — приводит слова Константина MSK1.RU.

SHAMAN также известен тем, что диктует своим музыкантам, в чем выступать на сцене. В отличие от других групп, у коллектива нет четкого стиля в одежде, что создает свободу для экспериментов. Гитарист Артем Мачитадзе подчеркнул, что Ярослав является главным режиссером своего шоу, выполняя функции парикмахера и стилиста для всей команды. Он поддерживает индивидуальность каждого музыканта и поощряет творческий процесс, который периодически меняется в зависимости от новых идей и вдохновения.

SHAMAN - Интервью Татьяне Навке (шоу «Команда»)