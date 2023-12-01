Ида Галич призналась, что стала жертвой альфонса: "Меня кинули на деньги"

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Блогер Ида Галич рассказала о возлюбленном, который оказался альфонсом.

Фото: ВК-аккаунт Иды Галич

Ида Галич стала жертвой альфонса. Об этом звезда рассказал в своём шоу. Она призналась, что у неё были отношения с мужчиной, который сумел убедить её в том, что он успешен и состоятелен.

В какой-то момент возлюбленный, по словам Галич, пожаловался ей на заблокированные счета. Блогер долгое время верила избраннику, пока не поняла, что имеет дело с аферистом.

"Меня кинули на деньги, он еще назанимал у моих знакомых, начал отвечать рекламодателям с моего аккаунта, взял какие-то деньги за заказы. Я в какой-то момент была в долгах, как в шелках", — поделилась историей из личной жизни знаменитость.

Ранее Ида Галич рассказала, что избегала отношений из-за связи с бывшим.