Блогер Ида Галич рассказала о возлюбленном, который оказался альфонсом.
Ида Галич стала жертвой альфонса. Об этом звезда рассказал в своём шоу. Она призналась, что у неё были отношения с мужчиной, который сумел убедить её в том, что он успешен и состоятелен.
В какой-то момент возлюбленный, по словам Галич, пожаловался ей на заблокированные счета. Блогер долгое время верила избраннику, пока не поняла, что имеет дело с аферистом.
"Меня кинули на деньги, он еще назанимал у моих знакомых, начал отвечать рекламодателям с моего аккаунта, взял какие-то деньги за заказы. Я в какой-то момент была в долгах, как в шелках", — поделилась историей из личной жизни знаменитость.
Ранее Ида Галич рассказала, что избегала отношений из-за связи с бывшим.
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