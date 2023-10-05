Ида Галич призналась, что не вступала в отношения из-за связи с бывшим

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич рассказала в своем YouTube-шоу "Есть вопросы", что у нее уже год не было романтических отношений. Она упомянула, что в течение этого времени она поддерживала тесный контакт со своим бывшим мужем, но уточнила, что они не были вместе в традиционном смысле этого слова.

Фото: Личный аккаунт Иды Галич в Instagram

Галич также поделилась своим мнением о том, что она больше всего ценит в мужчине. Она считает, что потенциальный партнер должен быть готов познакомиться как с их хорошими, так и с плохими качествами. Она подчеркнула, что в настоящее время работает над этим аспектом с помощью специалиста, поскольку считает важным видеть реального человека за внешней оболочкой.

Популярный блогер вышла замуж за своего коллегу-блогера Алана Басиева 11 мая 2018 года. Она вспомнила, как влюбилась в него с первого взгляда, когда они встретились в клубе, стоя в очереди в туалет. 7 февраля 2020 года у них родился сын по имени Леон, но к концу того же года они объявили о своем разводе, сохранив дружеские отношения. Галич не раскрыла конкретных причин их развода, но дала понять, что это произошло не из-за неверности, рукоприкладства или оскорблений.

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