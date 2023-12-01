Создательница "Секса в большом городе" снимет реалити-шоу с 50-летними героинями

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

64-летняя американская писательница Кэндис Бушнелл, получившая известность благодаря роману "Секс в большом городе" и одноименному сериалу "Sex and the City", решила подзаработать на новом реалити-шоу.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Её новое ТВ-шоу получило "креативное" название "Есть ли ещё секс в большом городе", сообщает издание Variety.

По сценарию, главными героинями шоу станут четыре женщины-милф старше 50 лет. Дамы будут жить в замке и каждую неделю знакомиться с новыми мужчинами.

Продюсеры будут подбирать для женщин разных героев, как юношей, так и зрелых мужчин. Также каждая из участниц шоу расскажет о парне своей мечты, и ей постараются подобрать такого кандидата для секса и не только.