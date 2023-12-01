Звезда "Универа" Хилькевич призналась, что устала быть мамой

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда популярного телесериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич посвятила время воспитанию своих дочерей — семилетней Арианны и пятилетней Марии. Недавно она решила осуществить свою мечту и отправилась в Париж вместе со старшей дочерью. Однако путешествие не прошло так, как она задумывала.

Фото: wikipedia.org by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

Во время пребывания в Париже Арианна капризничала и требовала внимание, нарушив планы матери. "Настоящее веселье" началось лишь тогда, когда Анна решила отвести ее в детский центр развлечений. Впоследствии актриса призналась, что во время поездки по Франции она почувствовала усталость от роли матери. В ее глазах было бы проще отправиться в одиночное путешествие, свободно заниматься тем, что она хочет, в то время как ребенок не требует постоянного внимания и развлечений.

Хилькевич поделилась своими мыслями о том, что быть матерью — трудная задача, и неудивительно, что многие женщины чувствуют выгорание. Вместе с тем она выразила мнение, что в обществе не принято открыто признаваться в таких чувствах, так как материнство считается священной обязанностью. Актриса подчеркнула, что высказывание о том, что иногда быть мамой тяжело, не должно автоматически вызывать стигматизацию или чувство вины, сообщает voicemag.

Хилькевич подчеркнула, что любит своих дочерей одинаково, вне зависимости от того, как они себя ведут, будь то идеальное поведение или моменты капризов и слез. Завершая свою речь, она подчеркнула, что, несмотря на трудности материнства, ради этих "ангелов" стоит пройти через все трудности.

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