Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД назвали 7 признаков машин, которые остановят в первую очередь
Минобороны РФ: в Запорожской области выявили более 220 пособников ВСУ
Терапевты России опровергли популярные народные способы лечения простуды
Медик ВСУ Муцей призналась, что хотела расстрелять трёх украинских "дедов"
Врач Шамалов рассказал, что из-за Covid-19 россияне сталкиваются различными болезнями
Бойцы ВС России уничтожили немецкий танк Leopard 2A4 ударом FPV-дрона под Работино
Чешский политолог Баар: защитный купол НАТО не поможет Украине
Экс-помощник Рейгана Робертс: Киссинджер не был неоконсерватором, верившим в гегемонию США
В Хабаровске при пожаре в пятиэтажке погибли люди

Звезда "Универа" Хилькевич призналась, что устала быть мамой

1:45
Шоу-бизнес

Звезда популярного телесериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич посвятила время воспитанию своих дочерей — семилетней Арианны и пятилетней Марии. Недавно она решила осуществить свою мечту и отправилась в Париж вместе со старшей дочерью. Однако путешествие не прошло так, как она задумывала.

Звезда "Универа" Хилькевич призналась, что устала быть мамой
Фото: wikipedia.org by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

Во время пребывания в Париже Арианна капризничала и требовала внимание, нарушив планы матери. "Настоящее веселье" началось лишь тогда, когда Анна решила отвести ее в детский центр развлечений. Впоследствии актриса призналась, что во время поездки по Франции она почувствовала усталость от роли матери. В ее глазах было бы проще отправиться в одиночное путешествие, свободно заниматься тем, что она хочет, в то время как ребенок не требует постоянного внимания и развлечений.

Хилькевич поделилась своими мыслями о том, что быть матерью — трудная задача, и неудивительно, что многие женщины чувствуют выгорание. Вместе с тем она выразила мнение, что в обществе не принято открыто признаваться в таких чувствах, так как материнство считается священной обязанностью. Актриса подчеркнула, что высказывание о том, что иногда быть мамой тяжело, не должно автоматически вызывать стигматизацию или чувство вины, сообщает voicemag.

Хилькевич подчеркнула, что любит своих дочерей одинаково, вне зависимости от того, как они себя ведут, будь то идеальное поведение или моменты капризов и слез. Завершая свою речь, она подчеркнула, что, несмотря на трудности материнства, ради этих "ангелов" стоит пройти через все трудности.

Путин ответил на вопрос Хилькевич, деградирует ли поколение из за соцсетей
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Америку открыла Азия Сергей Лебедев Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Учеными озвучен период, в который наступит пик солнечной активности
Учеными озвучен период, в который наступит пик солнечной активности
Последние материалы
Терапевты России опровергли популярные народные способы лечения простуды
Медик ВСУ Муцей призналась, что хотела расстрелять трёх украинских "дедов"
Врач Шамалов рассказал, что из-за Covid-19 россияне сталкиваются различными болезнями
Бойцы ВС России уничтожили немецкий танк Leopard 2A4 ударом FPV-дрона под Работино
Чешский политолог Баар: защитный купол НАТО не поможет Украине
Экс-помощник Рейгана Робертс: Киссинджер не был неоконсерватором, верившим в гегемонию США
В Хабаровске при пожаре в пятиэтажке погибли люди
Сенатор Рэнд Пол: США придётся занимать деньги на помощь Украине
Экономист Иванова-Швец: часть россиян получат две пенсии в один месяц
American Conservative: Киев может не дождаться помощи от США даже в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников