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Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости из-за болезни

Шоу-бизнес

Новое видео на YouTube-канале "Сорян, это пранк" привлекло внимание зрителей к переменам во внешности Лаймы Вайкуле. Певица, борющаяся с раком груди, показалась без макияжа с глубокими морщинами и неопрятным видом.

Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости из-за болезни
Фото: screenshot канала "сорян, это пранк"

Комментарии пользователей в соцсетях разделились мнением о причинах изменений: от тяжелой болезни до пристрастия к спиртному.

Ранее утверждения Вайкуле о том, что она кормила Советский Союз, вызвали смех и сомнения в ее адекватности. В последнем заявлении, певица готова вернуться в Россию при условии извинений и покаяния.

Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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