Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости из-за болезни

Новое видео на YouTube-канале "Сорян, это пранк" привлекло внимание зрителей к переменам во внешности Лаймы Вайкуле. Певица, борющаяся с раком груди, показалась без макияжа с глубокими морщинами и неопрятным видом.
Комментарии пользователей в соцсетях разделились мнением о причинах изменений: от тяжелой болезни до пристрастия к спиртному.
Ранее утверждения Вайкуле о том, что она кормила Советский Союз, вызвали смех и сомнения в ее адекватности. В последнем заявлении, певица готова вернуться в Россию при условии извинений и покаяния.
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