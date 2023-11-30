Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости из-за болезни

Новое видео на YouTube-канале "Сорян, это пранк" привлекло внимание зрителей к переменам во внешности Лаймы Вайкуле. Певица, борющаяся с раком груди, показалась без макияжа с глубокими морщинами и неопрятным видом.

Фото: screenshot канала "сорян, это пранк"

Комментарии пользователей в соцсетях разделились мнением о причинах изменений: от тяжелой болезни до пристрастия к спиртному.

Ранее утверждения Вайкуле о том, что она кормила Советский Союз, вызвали смех и сомнения в ее адекватности. В последнем заявлении, певица готова вернуться в Россию при условии извинений и покаяния.

Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости