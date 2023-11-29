StarHit пишет, что 40-летняя после всех своих неудачных романов певица Анна Седокова заявила, что она выбрала себя и свои желания, чем вызвала разные реакции у людей. Анна хотела бы сохранить семью с супругом Янисом Тиммой, но сегодня она намерена думать больше о своих желаниях и предпочтениях.
Пиар-менеджер Иван Ирбис считает, что брак Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммой не будет долгим из-за того, что звезда преследует лишь материальную выгоду.
Однако журналистка Лаура Джугелия считает по-другому. Она уверена, что Седокова — искренний человек, готовый отдать все ради человека, который дорог ей.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.