Певица Анна Седокова сказала, что решила жить для себя

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что 40-летняя после всех своих неудачных романов певица Анна Седокова заявила, что она выбрала себя и свои желания, чем вызвала разные реакции у людей. Анна хотела бы сохранить семью с супругом Янисом Тиммой, но сегодня она намерена думать больше о своих желаниях и предпочтениях.

Фото: rspp-centre.com

Пиар-менеджер Иван Ирбис считает, что брак Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммой не будет долгим из-за того, что звезда преследует лишь материальную выгоду.

Однако журналистка Лаура Джугелия считает по-другому. Она уверена, что Седокова — искренний человек, готовый отдать все ради человека, который дорог ей.

КОНТАКТЫ в телефоне Ольги Бузовой: Дава, Ксения Собчак, Максим Галкин, Михаил Галустян