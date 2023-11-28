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Гарик Харламов раскрыл подробности свадьбы с Ковальчук: "Не думал даже"

0:55
Шоу-бизнес

Гарик Харламов уже два года встречается с актрисой Катериной Ковальчук, что породило ожидания скорой свадьбы со стороны поклонников. Однако на премьере фильма "Теща", где Харламов исполняет роль зятя, сам артист заявил, что не спешит вступать в брак.

Гарик Харламов раскрыл подробности свадьбы с Ковальчук: "Не думал даже"
Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

"Я об этом не думал даже, честно говоря", — передаёт слова Гарика Харламова "Комсомольская Правда".

Мама актёра Наталья Игоревна поддерживает потенциальную невестку, но сам Харламов не выказывает желания идти под венец.

Отношения Гарика Харламова с Катериной Ковальчук начались в период развода с второй женой юмориста, актрисой Кристиной Асмус.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности отношений Гузеевой и Харламова: подарил хризантемы, а Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж.

ХАРЛАМОВ: нашутил на миллионы долларов, пережил троллинг, не открыл сосисочную
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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