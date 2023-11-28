Гарик Харламов уже два года встречается с актрисой Катериной Ковальчук, что породило ожидания скорой свадьбы со стороны поклонников. Однако на премьере фильма "Теща", где Харламов исполняет роль зятя, сам артист заявил, что не спешит вступать в брак.
"Я об этом не думал даже, честно говоря", — передаёт слова Гарика Харламова "Комсомольская Правда".
Мама актёра Наталья Игоревна поддерживает потенциальную невестку, но сам Харламов не выказывает желания идти под венец.
Отношения Гарика Харламова с Катериной Ковальчук начались в период развода с второй женой юмориста, актрисой Кристиной Асмус.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности отношений Гузеевой и Харламова: подарил хризантемы, а Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.