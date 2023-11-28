Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж

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На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Фото: Личная страница Татьяны Тур в социальных сетях

Главные роли в картине исполнили Лариса Гузеева, воплощающая образ властной тещи, и Гарик Харламов, представивший ленивого зятя. Создателям фильма удалось объединить на одной сцене актеров, которые до проекта не проявляли друг к другу большой привязанности.

На премьере присутствовали знаменитости, такие как Филипп Киркоров, Татьяна Тур, Тимур Хайдаров, Светлана Сильваш, Александр Лыков, Настасья Самбурская и другие.

Филипп Киркоров привлек внимание внешностью, появившись на ковровой дорожке в длинной овчинной шубе, напоминая своим видом Деда Мороза.

В ответ на комплименты о своем внешнем виде Киркоров пошутил, называя Татьяну Тур королевой и богиней. Затем, отвечая на вопрос о сватовстве Ларисы Гузеевой, он заявил, что не нуждается в подборе невестки.

"Мне никакие свахи не нужны! У меня и так все нормально", — приводит слова артиста "Комсомольская Правда".

После этого он предложил Татьяне Тур выйти за него замуж, она ответила улыбкой.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва поставила крест на личной жизни Киркорова.

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