Лариса Гузеева назвала юмориста Харламова "аутистом"

2:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

30 ноября на экраны выходит фильм "Теща" с участием Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова. Сегодня на платформе VK появился новый выпуск шоу "Кстати", ведущими которого являются Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Сергей Дорохов., сообщает Комсомольская Правда.

Фото: Кадр VK Видео/Шоу "Кстати"

Вторым гостем программы стала сама Лариса Гузеева, которая поделилась своим опытом работы с Харламовым на съемочной площадке и рассказала об их давнем недопонимании.

На первый взгляд Лариса Андреевна отметила профессионализм Гарика, несмотря на его иногда поздние появления на съемочной площадке. Она даже пошутила, попросив Харламова "заткнуть уши" и назвала его золотым. Гузеева подчеркнула, что Харламов всегда готов к работе, несмотря на свою особенность опаздывать. Она восхитилась тем, что Гарик не только не забывает текст, но и эффективно работает в оставшееся время.

"Гарику не интересно все, что происходит до команды "мотор" и после — он как аутист этом смысле. Он ни разу не пришел неготовым на съемку. Ни разу не тупил с текстом. Есть, артисты, которые не знают, что делать с текстом, и тянут время, но Гарик не про это. Он, конечно, опаздывал на 9-10 часов, но за оставшиеся 25 минут делала все", — рассказала в шоу "Кстати" Гузеева.

Актриса также поделилась подробностями о предполагаемом конфликте с Харламовым, который на самом деле оказался недопониманием. Ларисе периодически доносились слухи о том, что Гарик высказывается негативно о ней. Однако, когда Гузееву спросили об этом, Харламов удивился и заявил, что ничего подобного не говорил. Она вспомнила случай, когда женщина передала ей якобы оскорбительные высказывания со стороны Харламова, но в реальности оказалось, что это было недопонимание.

На съемочной площадке для фильма "Теща" артисты встретились и обсудили все недоразумения. Несмотря на то, что в киноленте Гузеева и Харламов играют врагов, в реальной жизни между ними сложилась дружба.

"Лариса — мегапрофессионал и невероятно добрый человек. Уже фурор, что мы в одном кадре", — подытожил Гарик.