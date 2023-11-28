Представитель Боярского опровергла информацию о плохом самочувствии артиста после новостей об инфаркте

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представитель актёра Михаила Боярского Надежда Дуванова отреагировала на новости о перенесённом им инфаркте.

Фото: Openverse by Anastasiya Fedorenko is licensed under CC BY-SA 3.0

Дуванова заверила, что у её подопечного хорошее самочувствие, а СМИ неправильно написали о его состоянии.

"Это абсолютно неправильная информация. С Михаилом Сергеевичем все хорошо", — сказала Дуванова, слова которой приводит Daily Storm.

Как пишет Life, Дуванова сообщила, что у Боярского не было инфаркта. В настоящий момент актёр уже находится не в реанимации, а в обычной палате кардиологического отделения Мариинской больницы.

Ранее СМИ написали, что Боярский перенёс инфаркт.

Михаил Боярский - Все пройдет