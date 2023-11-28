Представитель актёра Михаила Боярского Надежда Дуванова отреагировала на новости о перенесённом им инфаркте.
Дуванова заверила, что у её подопечного хорошее самочувствие, а СМИ неправильно написали о его состоянии.
"Это абсолютно неправильная информация. С Михаилом Сергеевичем все хорошо", — сказала Дуванова, слова которой приводит Daily Storm.
Как пишет Life, Дуванова сообщила, что у Боярского не было инфаркта. В настоящий момент актёр уже находится не в реанимации, а в обычной палате кардиологического отделения Мариинской больницы.
Ранее СМИ написали, что Боярский перенёс инфаркт.
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