Актёр Михаил Боярский госпитализирован с инфарктом в Санкт-Петербурге

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитого российского актёра Михаила Боярского забрали с инфарктом в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Фото: Openverse by Anastasiya Fedorenko is licensed under CC BY-SA 3.0

Как пишет 78.ru, Боярский почувствовал себя плохо 27 ноября. Его в тот же день госпитализировали в Мариинскую больницу.

Днём позже, 28 ноября, состояние артиста стало стабильным, и теперь он находится в обычной палате, а не в реанимации.

Родственники Боярского пока не давали никаких комментариев по поводу случившегося.

Михаил Боярский - Все пройдет