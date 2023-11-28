Знаменитого российского актёра Михаила Боярского забрали с инфарктом в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Как пишет 78.ru, Боярский почувствовал себя плохо 27 ноября. Его в тот же день госпитализировали в Мариинскую больницу.
Днём позже, 28 ноября, состояние артиста стало стабильным, и теперь он находится в обычной палате, а не в реанимации.
Родственники Боярского пока не давали никаких комментариев по поводу случившегося.
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