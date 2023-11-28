Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Победительница "Холостяка" с Кридом блогер Дарья Клюкина впервые станет мамой
Глава Сумской ОВА заявил о провале выполнения плана по мобилизации в регионе
Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку за мир в Газе
Sinomach начнет продажи в РФ внедорожника Paladin в январе 2024 года
В Москве учитель информатики начертил свастику на доске и написал: "Слава Украине!"
Полковник Макгрегор: Зеленский не сможет избежать наказания после окончания СВО
Прокурор запросил 13 лет лишения свободы для экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
Американке дали условный срок за то, что она посещала школу под видом 13-летней дочери
Финляндия стягивает дополнительные войска к границе с РФ

Актриса Орнелла Мути сообщила, что уже десять лет предпочитает одежду русского дизайнера

Шоу-бизнес

Актриса Орнелла Мути сделала неожиданное признание по поводу своего стиля и выбора нарядов.

Актриса Орнелла Мути сообщила, что уже десять лет предпочитает одежду русского дизайнера
Фото: openverse.org by Georges Biard is licensed under CC BY-SA 3.0.

Оказалось, что итальянская звезда уже много лет отдаёт предпочтение нарядам русского дизайнера Ульяны Сергеенко. Орнелла Мути рассказал об этом на пленарной сессии "Made in BRICS+. Национальные бренды — основа единого рынка" в рамках BRICS+ Fashion Summit.

Актриса подчеркнула, что лично ей образы от российского дизайнера ближе, чем от итальянских домов моды.

"Я думаю, что границ у моды нет… Лично я уже десять лет ношу вещи русского дизайнера Ульяны Сергеенко. Уже десять лет, как я её открыла для себя и влюбилась в нее. У нее такой волшебный образ, очень женственный, очень сексуальный. Поэтому я предпочитаю Ульяну итальянским дизайнерам", — сказала Мути.

По словам Мути, у Сергеенко нет такой нарочитости, как у "Дольче и Габбана", а ей импонирует умеренность российского кутюрье.

Мути добавила, что при выборе одежды не смотрит на бренды, а полагается исключительно на свой вкус и понятия о красоте.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве

Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.

Подпольщик сообщил о ракетном ударе по авиазаводу в Киеве, где производят БПЛА
Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Чехия провела самую масштабную забастовку с лозунгом отставки правительства Любовь Степушова Фронда Пашиняна против ОДКБ и России до добра не доведёт саму Армению Андрей Николаев Ситуация под Авдеевкой в контексте расстановки политических сил на Западе Алексей Гончаров
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
В декабре в Театре на Трубной покажут "Красавца мужчину"
Марков высказался об отравлении жены главы ГУР Украины Буданова: война бюрократий
Экс-бойфренд Анастасии Волочковой покончил с собой в тюрьме
Минцифры поддержало идею аудита защищенности операторов персональных данных
Суррогатная мать отдала Пэрис Хилтон новорожденную дочку, которую назвали Лондон
Россиянка устроила дебош в самолете и занялась сексом с соседом
Группировка "Юг" ВС РФ продвинулась на более выгодные рубежи в районе Артёмовска
Курьер мошенников из Пермского края украденные у пенсионерки деньги потратил в стриптиз-клубе
В Санкт-Петербурге пластического хирурга отправили под домашний арест по обвинению в смерти пациентки
В Сахалине школьники избили первоклассника, который едва не замерз насмерть в снегу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников