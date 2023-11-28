Актриса Орнелла Мути сообщила, что уже десять лет предпочитает одежду русского дизайнера

Актриса Орнелла Мути сделала неожиданное признание по поводу своего стиля и выбора нарядов.

Фото: openverse.org by Georges Biard is licensed under CC BY-SA 3.0.

Оказалось, что итальянская звезда уже много лет отдаёт предпочтение нарядам русского дизайнера Ульяны Сергеенко. Орнелла Мути рассказал об этом на пленарной сессии "Made in BRICS+. Национальные бренды — основа единого рынка" в рамках BRICS+ Fashion Summit.

Актриса подчеркнула, что лично ей образы от российского дизайнера ближе, чем от итальянских домов моды.

"Я думаю, что границ у моды нет… Лично я уже десять лет ношу вещи русского дизайнера Ульяны Сергеенко. Уже десять лет, как я её открыла для себя и влюбилась в нее. У нее такой волшебный образ, очень женственный, очень сексуальный. Поэтому я предпочитаю Ульяну итальянским дизайнерам", — сказала Мути.

По словам Мути, у Сергеенко нет такой нарочитости, как у "Дольче и Габбана", а ей импонирует умеренность российского кутюрье.

Мути добавила, что при выборе одежды не смотрит на бренды, а полагается исключительно на свой вкус и понятия о красоте.