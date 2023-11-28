Актриса Орнелла Мути призналась, что ездит в Россию из-за работы и любви

Итальянская актриса Орнелла Мути в интервью РИА Новости призналась, что приезжает в Россию из-за любви и работы.
В текущий момент она здесь по работе, но добавила, что ранее также посещала страну из любви, чтобы развлечься.
В то же время актриса пожаловалась на то, что изучение русского языка идет медленно из-за её высокой занятости. Мути назвала русский язык сложным и выразила предположение, что ей придется обратиться к преподавателю, когда у неё появится больше времени. В настоящее время Мути находится в Москве с постановкой "Героическая жизнь гения", посвященной композитору Людвигу Бетховену и его музыке.
Она подчеркнула, что в этом спектакле её особенно поразили страдания. Бетховен, как известно, начал сочинять музыку еще в детстве, но прогрессирующая глухота сильно повлияла на его жизнь. Мути отметила схожие переживания в других людях и признала, что она узнает себя в этом.
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