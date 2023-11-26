Мария Распутина снова оказалась в центре скандала после выступления на концерте. В ходе беседы с журналистами ее спросили о ее отношении к покойной Жанне Фриске. Распутина заявила, что не знает, кто это.
Ранее уже ходили слухи о негативном отношении Распутиной к Фриске. В ответ на вопрос об этом отец Жанны Фриске Владимир Борисович указал на то, что Распутина оскорбляла покойную дочь уже после смерти певицы. Он считает, что такая реакция связана с характером Распутиной
"Она не очень умная потому что", — передаёт слова Владимира "Московский Комсомолец".
Владимир Борисович также отметил, что его огорчают слова Распутиной, особенно учитывая, что Жанна Фриске была добрым человеком, избегавшим конфликтов и всегда стремившимся видеть в людях положительные черты.
Ранее сообщалось, что сын Жанны Фриске удивил фанатов певицы своим музыкальным талантом.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.