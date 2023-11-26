Отец Фриске назвал причину нападок Распутиной на покойную дочь: "Не очень умная"

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Мария Распутина снова оказалась в центре скандала после выступления на концерте. В ходе беседы с журналистами ее спросили о ее отношении к покойной Жанне Фриске. Распутина заявила, что не знает, кто это.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Ранее уже ходили слухи о негативном отношении Распутиной к Фриске. В ответ на вопрос об этом отец Жанны Фриске Владимир Борисович указал на то, что Распутина оскорбляла покойную дочь уже после смерти певицы. Он считает, что такая реакция связана с характером Распутиной

"Она не очень умная потому что", — передаёт слова Владимира "Московский Комсомолец".

Владимир Борисович также отметил, что его огорчают слова Распутиной, особенно учитывая, что Жанна Фриске была добрым человеком, избегавшим конфликтов и всегда стремившимся видеть в людях положительные черты.

Ранее сообщалось, что сын Жанны Фриске удивил фанатов певицы своим музыкальным талантом.

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