Сын Жанны Фриске удивил фанатов певицы своим музыкальным талантом

Сын Жанны Фриске последует её примеру и завоюет шоу-бизнес своим исключительным талантом. В это уверены все те, кто следит за редкими моментами из жизни Платона.

Фото: Личный Instagram*-аккаунт Платона

Главной его страстью является музыка. Всего 10 лет, и он уже мастерски исполняет сложные партии на бас-гитаре в стиле рока, справляясь с ними так, как не каждый взрослый. Он признается, что его главная мечта — стать всемирно известной рок-звездой.

Недавно Платон снял на камеру своё исполнение соло из песни "Don't Cry" группы Guns N'Roses. Он не скрывает, что не сразу ему удалось воспроизвести отрывок из этой любимой композиции.

"Ну, я долго с этим соло разбирался, но получилось класс-класс!" — передаёт слова Платона 7Дней.ру.

Несколько недель назад он впервые появился в обществе своего отца Дмитрия Шепелева на премьере сериала "Плакса". Выходя на красную дорожку, Платон поразил всех своим сходством с матерью. Сын Жанны не только внешне, но и по характеру напоминает её копию. Друзья семьи рассказывают, что он добрый, отзывчивый и, несмотря на сложное прошлое, позитивно смотрит в будущее.

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