Российская певица Маша Распутина вновь оказалась в центре скандала из-за своих высказываний, на этот раз связанных с покойной коллегой Жанной Фриске. В рамках интервью на "Легендах Ретро FM", где артистка общалась с журналистами, ей задали вопрос о бывшей солистке "Блестящих".
Вопрос был задан не просто так. Связан он с заявлением Распутиной в 2021 году. Тогда она утверждала, что после смерти Фриске "стало на одну женщину легкого поведения меньше". Впоследствии артистка отказалась от этого высказывания, признав, что такого не говорила, сообщает "Общественная служба новостей".
Однако спустя несколько лет Маша Распутина вновь резко отреагировала на вопрос о Жанне Фриске.
"Да кто такая эта Жанна Фриске? Кто она? Я ее не знаю и не знала никогда!".
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.