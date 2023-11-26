Певица Распутина оскорбила покойную Жанну Фриске

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Маша Распутина вновь оказалась в центре скандала из-за своих высказываний, на этот раз связанных с покойной коллегой Жанной Фриске. В рамках интервью на "Легендах Ретро FM", где артистка общалась с журналистами, ей задали вопрос о бывшей солистке "Блестящих".

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Вопрос был задан не просто так. Связан он с заявлением Распутиной в 2021 году. Тогда она утверждала, что после смерти Фриске "стало на одну женщину легкого поведения меньше". Впоследствии артистка отказалась от этого высказывания, признав, что такого не говорила, сообщает "Общественная служба новостей".

Однако спустя несколько лет Маша Распутина вновь резко отреагировала на вопрос о Жанне Фриске.

"Да кто такая эта Жанна Фриске? Кто она? Я ее не знаю и не знала никогда!".

Жанна Фриске - Ла ла ла