Стилист Сергей Зверев рассказал о незаменимых вещах в гардеробе женщины

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Сергей Зверев назвал топ-3 вещей для женского гардероба.

Фото: Инстаграм Сергея Зверева

Сергей Зверев посоветовал каждой женщине приобрести оверсайз пиджак, который, по его словам, всегда выручит в ситуациях, когда не знаешь, что надеть.

Рекомендовал стилист иметь в гардеробе широкие брюки, которые удобны и похожи на юбку.

Вещи он призвал выбирать из натуральных дышащих тканей.

Третий незаменимый предмет гардероба, по мнению эксперта моды, является удобная обувь.

Ранее стилисты перечислили вещи, которые не теряют своей актуальности и не выходят из моды.