Стилист Сергей Зверев назвал топ-3 вещей для женского гардероба.
Сергей Зверев посоветовал каждой женщине приобрести оверсайз пиджак, который, по его словам, всегда выручит в ситуациях, когда не знаешь, что надеть.
Рекомендовал стилист иметь в гардеробе широкие брюки, которые удобны и похожи на юбку.
Вещи он призвал выбирать из натуральных дышащих тканей.
Третий незаменимый предмет гардероба, по мнению эксперта моды, является удобная обувь.
Ранее стилисты перечислили вещи, которые не теряют своей актуальности и не выходят из моды.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.