Платья, рубашки, джинсы: стилисты назвали вечно актуальные вещи

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Стилисты Мишель Барретт и Элизабет Косич поделились списком из шести вечно актуальных модных предметов гардероба в интервью для издания Best Life.

Фото: openverse by My name's axel is licensed under CC BY-SA 2.0

В первую очередь они выделили следующие вещи: платья с запахом, белые рубашки и джинсы прямого кроя. По их мнению, эти элементы гардероба являются универсальными и всегда останутся в тренде. Кроме того, стилисты признали, что юбки А-силуэта длиной до колена и тренчи — это одежда, подходящая для любого случая, и они тоже никогда не выйдут из моды.

"И последней, но не менее важной деталью, является бушлат (пиджак). Вы можете сочетать его с вечерними платьями с оборками, лëгкими платьями макси в стиле бохо или с классическими костюмами, чтобы добавить строгому образу немного непринуждëнности", — подчеркнули они.

Ранее стилист и дизайнер Лилия Фаттахова рассказала "Газете.Ru", что при выборе нарядов важно учитывать правильную цветовую палитру, соответствующую времени года. Согласно ее словам, в новых коллекциях модных домов особое внимание уделяется молочным оттенкам, которые придают образам теплоту. Белая одежда также прекрасно подчеркивает стиль и добавляет нежности и легкости нарядам, отметила она.

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