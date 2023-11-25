Ведущему "В мире животных" Николаю Дроздову стало хуже после курса химиотерапии

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Николаю Дроздову стало плохо после завершения курса химиотерапии. Знаменитому ведущему "В мире животных" потребовалась помощь медицинских специалистов.

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Согласно данным SHOT, в начале ноября 86-летний Николай Дроздов, легенда телепередачи "В мире животных", обратился в одну из столичных клиник, жалуясь на сильную слабость, из-за которой ему приходилось проводить большую часть времени в постели, практически не вставая. В стационаре он пробыл один день. Благодаря проведенной терапии его показатели пришли в норму, и врачи приняли решение отпустить его домой.

В начале октября врачи диагностировали у Николая Дроздова рак предстательной железы второй стадии. В настоящее время продолжается его лечение, включая прием противоопухолевых препаратов. Врачи рекомендовали Николаю Николаевичу соблюдать постельный режим.

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