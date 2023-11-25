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Ведущему "В мире животных" Николаю Дроздову стало хуже после курса химиотерапии

0:58
Шоу-бизнес

Николаю Дроздову стало плохо после завершения курса химиотерапии. Знаменитому ведущему "В мире животных" потребовалась помощь медицинских специалистов.

Ведущему "В мире животных" Николаю Дроздову стало хуже после курса химиотерапии
Фото: Wikipedia by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0

Согласно данным SHOT, в начале ноября 86-летний Николай Дроздов, легенда телепередачи "В мире животных", обратился в одну из столичных клиник, жалуясь на сильную слабость, из-за которой ему приходилось проводить большую часть времени в постели, практически не вставая. В стационаре он пробыл один день. Благодаря проведенной терапии его показатели пришли в норму, и врачи приняли решение отпустить его домой.

В начале октября врачи диагностировали у Николая Дроздова рак предстательной железы второй стадии. В настоящее время продолжается его лечение, включая прием противоопухолевых препаратов. Врачи рекомендовали Николаю Николаевичу соблюдать постельный режим.

Как восстановиться после химиотерапии
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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