Известный телеведущий и народный артист России Юрий Николаев высказал своё мнение о релокантах — артистах, которые недавно переехали из России в другие страны, чтобы там поселиться навсегда.
Об этом он рассказал в ходе своей творческой встречи в пресс-центре "Россия сегодня".
"Обратной дороги в Россию для них нет", — заявил Николаев.
Легендарный ведущий программы "Утренняя почта" также подчеркнул, что "особенно для релокантов должны быть закрыты наши телеканалы, радиостанции и все концертные площадки".
"Раз ты уехал, значит тебе больше не к нам, если ты нашёл работу там, ради бога, работай там, там тебе никто мешать не будет, но сюда уже дороги нет", — ещё раз подчеркнул свою мысль артист.
Таким образом, Николаев выразил своё мнение о тех, кто покинул Россию после начала СВО, и считает, что они больше не имеют права на российские медиа и концертные площадки.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.