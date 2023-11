Your browser does not support the audio element.

Известный телеведущий и народный артист России Юрий Николаев высказал своё мнение о релокантах — артистах, которые недавно переехали из России в другие страны, чтобы там поселиться навсегда.

Фото: "Юрий Николаев" by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0. is licensed under CC BY-SA 4.0 license