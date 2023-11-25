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Телеведущий Юрий Николаев заявил, что для релокантов нет обратной дороги

1:02
Шоу-бизнес

Известный телеведущий и народный артист России Юрий Николаев высказал своё мнение о релокантах — артистах, которые недавно переехали из России в другие страны, чтобы там поселиться навсегда.

Телеведущий Юрий Николаев заявил, что для релокантов нет обратной дороги
Фото: "Юрий Николаев" by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0. is licensed under CC BY-SA 4.0 license

Об этом он рассказал в ходе своей творческой встречи в пресс-центре "Россия сегодня".

"Обратной дороги в Россию для них нет", — заявил Николаев.

Легендарный ведущий программы "Утренняя почта" также подчеркнул, что "особенно для релокантов должны быть закрыты наши телеканалы, радиостанции и все концертные площадки".

"Раз ты уехал, значит тебе больше не к нам, если ты нашёл работу там, ради бога, работай там, там тебе никто мешать не будет, но сюда уже дороги нет", — ещё раз подчеркнул свою мысль артист.

Таким образом, Николаев выразил своё мнение о тех, кто покинул Россию после начала СВО, и считает, что они больше не имеют права на российские медиа и концертные площадки.

Утренняя почта № 59 (1986)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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